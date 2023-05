"HéHop" : les nouveaux centres de loisirs d’été à Lyon

Après "Divertisport", place à "Hé Hop". Cette démarche municipale est une fusion entre les deux offres préexistantes, permettant d’allier activités sportives et intellectuelles. Fin août, une enquête a été réalisé auprès de 1000 familles lyonnaises, qui ont eu ou non recours aux offres, pour en savoir plus sur les points à améliorer.

"On a travaillé l’enrichissement du contenu", affirme Stéphanie Leger, adjointe au Maire déléguée à l’Education.

"Hé Hop", ce sont donc des ateliers dans chaque arrondissement qui seront proposés à plus de 5700 enfants. Le but est d’intégrer les activités extrascolaires au sein de l’emploi du temps de chaque enfant.

Au total, ce sont 12 sites qui accueilleront les enfants cet été, 11 dans Lyon et 1 à Miribel. Pour le transport, des cars seront mis à disposition pour se rendre au site de Miribel.

Les activités sont disponibles pour les 3 à 16 ans. Pour les plus grands, des activités de loisirs et sportives avec des sorties hebdomadaires à la piscine, ou des sorties complémentaire vers les sites naturels proches seront au programme. Pour satisfaire les plus petits, ils assisteront à des spectacles, des conteurs, des sorties dans des lieux culturels et des sorties en plein air comme la visite de ferme ou d’aquarium par exemple.

"Hé Hop intègre un nouveau projet éducatif. On a voulu compléter une offre avec des activités qui touchent à la biodiversité, en plein air, des découvertes culturelles, manuelles et créatives", affirme Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire Déléguée au Sport, à la Jeunesse, à la Vie associative et à l’Education populaire.

Les activités seront prises en charge par des équipes diversifiées et composées d’un animateur ayant les qualifications pour encadrer des enfants en situation de handicap.

Cette année, 20% des places sont consacrées aux familles en situation de précarité. Les tarifs sont indexés sur le quotient familial, en démarrant à 10 euros la semaine jusqu’à 70 euros, hors repas.

Les centres seront ouverts du 10 juillet au 4 août pour les 3-5 ans et du 10 juillet au 30 août pour les 6-16 ans. A noter que les sites seront fermés le 14 juillet et le 15 aout.

Les enfants seront accueillis à partir de 8h30 jusqu’à 17h15, avec des journées rythmées par deux temps forts, un le matin et un l’après-midi.

Les inscriptions sont à faire en ligne à partir du 30 mai à 12h jusqu’au 4 juin.