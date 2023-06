Près de Lyon : la chute d’une branche d’arbre blesse une femme et ses trois enfants

Les pompiers sont intervenus en nombre et avec l'appui d'un hélicoptère pour venir en aide à quatre victimes d’une chute de branche d’arbre. Une femme et ses trois enfants âgés entre 5 et 9 ans ont été blessés.

L’une des jeunes victimes a du être hospitalisée à Lyon après avoir été touchée à la tête. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

La gendarmerie de Neuville-sur-Saône est chargée de l’enquête qui devra déterminer les circonstances de la cute de la branche. Il semblerait, selon les premiers témoignages, que la famille goûtait à une table de pique-nique lorsque la branche s’est décrochée 10 mètres plus haut.

Le parc City Aventure le long de la D51 a été fermé et mis sous scellés pour permettre aux enquêteurs d’aller et venir.