Près de Lyon : il incendie deux voitures, revient avec un katana et se fait maîtriser

Le long de l'Yzeron dans le quartier de la Saulaie vers la rue Gabriel Péri à Oullins, la police a été appelée ce lundi pour un individu au comportement violent. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur place, l’homme de 38 ans avait déjà été maîtrisé par des riverains. Ces derniers ont alors expliqué aux policiers que l’individu avait mis le feu à deux véhicules un peu plus tôt avant de revenir menacer les témoins avec un katana.

Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause a nié les faits et a accusé les riverains de l’avoir violenté. Ceux-ci ont été laissés libres sans suite tandis que le suspect est présenté ce mercredi au parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.