Mineur tué à Nanterre par un policier : un rassemblement prévu à Lyon ce vendredi

A Lyon, le rassemblement "contre le racisme, les crimes et les violences policières" se déroulera vendredi soir à 20h sur la place des Terreaux.

Pour rappel, un adolescent de 17 ans a été tué par un tir policier mardi matin alors qu'il se trouvait au volant d'une voiture. Face à son refus d'obtempérer et la fuite entamée, un fonctionnaire a ouvert le feu, blessant mortellement Naël.

La version initiale des forces de l'ordre semble avoir été mise à mal par une vidéo, tandis que d'autres images prises sous un angle différent laissent planer le doute sur la mise en danger ou non du policier qui tire sur le chauffard.

Alors que de nombreux parlementaires de la NUPES et des personnalités comme Omar Sy et Kylian Mbappé ont pris la parole pour réclamer justice pour Naël, Emmanuel Macron a fait part de son "émotion" et a demandé "une communication par la justice dès lors que la garde à vue (du policier) touchera à son terme" et que soient données des réponses "en toute transparence".

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. pic.twitter.com/mdNp6Aju80 — Omar Sy (@OmarSy) June 27, 2023

Gérald Darmanin de son côté a annoncé que 2000 policiers et gendarmes seraient mobilisés ce mercredi soir en région parisienne.

Quant à la maire de Naël, elle a révélé qu'une marche blanche se déroulerait jeudi après-midi, au départ de la préfecture de Nanterre.