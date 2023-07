COVID : La Région épinglée pour son aide utile mais “sans suivi”

Les juges financiers saluent notamment “une bonne réactivité dans le versement d’aides économiques complémentaires à celles de l’Etat” par les deux collectivités territoriales.

Plus de 342 millions d’euros d’aides investies

Bien que “bien inférieurs à ceux versés par l’Etat sur les territoires régional et métropolitain”, les montants des aides octroyées par la Région et la Métropole aux secteurs en difficulté s’élèvent à plus de 342 millions d’euros.

La première a participé à hauteur de 228 millions d’euros tandis que la seconde a engagé 114 millions de ses deniers. En comparaison, les aides de l’Etat s’élevaient à 24,4 milliards d’euros dans le territoire régional.

La Région de Laurent Wauquiez a versé ces aides à travers des dispositifs propres, préexistants ou créés à cette occasion, tandis que la Métropole s’est jointe à des dispositifs d’aides nationaux. Une différence de stratégie expliquée par le fait que l’ex-Grand Lyon ne versait quasiment pas d’aides directement aux entreprises avant cette crise, selon le document.

“Une absence de bilan et de contrôles a posteriori pour lutter contre la fraude”

La CRC regrette toutefois le manque de suivi des aides importantes accordées aux entreprises et aux commerces par les deux collectivités.

“La Région comme la Métropole de Lyon ne se sont pas préoccupées d’effectuer des bilans des aides qu’elles ont versées, malgré leurs montants importants”, tacle le rapport.

Dans un rapport précédent, les magistrats notaient déjà que certaines entreprises très importantes et saines financièrement avaient bénéficié d’aides métropolitaines alors qu’elles n’en avaient pas le besoin. C’était notamment le cas pour GL Events, le géant national (et mondial) de l’événementiel.

“A posteriori, il apparaît que les bénéfices des années 2019 et 2021 auraient pu compenser les pertes 2020 du délégataire, même sans aide de la Métropole”, soulignait le rapport concernant GL Events qui avait bénéficié, sans justification claire, d’une réduction de 800 000 euros de sa redevance d’occupation de domaine public. Un montant qui n’aura jamais été remboursé.

Bernard Lejeune se confiait à LyonMag, concernant les exonérations de loyer octroyées par la Métropole, en ces termes : "C'est un peu à l'aveugle car ça concernait tous leurs locataires, y compris les très gros locataires. Ca nous a fait un peu sourire car les entreprises qui n'avaient pas besoin d'aides ont été aidées".

Il est important de noter que le bilan reste positif. Ce sont quelque 33 326 entreprises qui ont été aidées par la Région durant la crise et 44 500 entreprises qui ont perçu des aides du fonds de solidarité national auquel a contribué l’ex-Grand Lyon.

Sans surprise, les secteurs les plus accompagnés par la Région sont l’hébergement et la restauration

De mars 2020 à mai 2022, les secteurs les plus financés par Laurent Wauquiez ont été l’hébergement et la restauration (37% du budget), le commerce et la réparation automobile (17%), l’industrie manufacturière (7%) ainsi que les arts, spectacles et activités récréatives (6%).

Pas de surprise sur ce point, puisqu’il s’agit des secteurs dont l’activité a été le plus durement touchée par les restrictions et confinements successifs.

Enfin, et surtout, les deux collectivités n’ont pas souffert financièrement de ces montants importants dont elles se sont délestées. “Malgré des montants significatifs, ces dépenses ont pu être absorbées dans les budgets de la région et de la métropole sans dégrader leurs situations financières, qui étaient bonnes avant la crise”, précise la synthèse.