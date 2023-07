L’ASVEL annonce l’arrivée de Frank Jackson, un arrière issu de la NBA

Dans un communiqué, l’ASVEL annonce l’arrivée pour la saison prochaine de "l’arrière scoreur" Frank Jackson. Agé de 25 ans, ce dernier a déjà un beau palmarès derrière lui et notamment 212 matchs de NBA joués sous les couleurs des Pelicans de New Orleans, les Pistons de Detroit et les Jazz de l’Utah.

"Repassé par la G-League la saison dernière, avec sept matchs à 30 points en plus dont une pointe à 45, le natif de Washington va donc, après cinq saisons en NBA, faire le grand saut en Europe pour amener à notre club ses immenses qualités individuelles au service du collectif", assure le club de basket de Villeurbanne.

Le montant de la transaction pour s’offrir le joueur d’1m94 n’a pas été précisé par l’ASVEL.