Lyon : six piscines municipales ouvertes cet été, la fin des piscines éphémères

Parmi elles, deux étaient jusqu'à présent fermées au public en période estivale. Les piscines St Exupéry, dans le 4e arrondissement, et Tronchet, dans le 6e, accueilleront cet été le grand public, les structures d'éducations populaires et les accueils de loisirs de la Ville de Lyon. Ces ouvertures remplaceront les bassins éphémères de Gerland et de la Tête d'Or, qui ne sont pas renouvelés. "Cette démarche permet au public d’avoir accès à six piscines municipales dont les capacités d’accueil sont plus élevées lors des périodes d’alerte canicule", précise la Ville de Lyon.



Les traditionnels bassins extérieurs (Centre nautique Tony Bertrand/Duchère/Mermoz) proposeront deux créneaux différents en journée et jusqu’à 21h ponctuellement sur certains sites. "Ce dispositif autorise une plus grande rotation du public, une meilleure fluidité dans les files d’attente et permet l’accès au plus grand nombre dans de bonnes conditions. L’été dernier, ce sont plus de 210 000 nageurs qui ont ainsi fréquenté les piscines de la Ville", détaillent les services de la municipalité.



En raison d'une pénurie importante de maîtres-nageurs sauveteurs, la Ville de Lyon va devoir adapter les jours d’ouverture des bassins au mois d'août.

Horaires d'ouvertures :

Centre nautique Tony Bertrand : du 10 juin au 3 septembre, tous les jours 10h30-15h/ 15h30-20h, sauf lundi 12h-20h. En août : ouverture tous les jours du lundi au dimanche selon les horaires établis initialement.



Duchère : du 29 juin au 30 août, tous les jours 10h30-15h/15h30-20h, sauf vendredi 12h-20h. En août : ouverture du mercredi au lundi selon les horaires définis initialement, avec ouverture du grand bassin, du petit bassin et de la pataugeoire uniquement. Toboggan et fosse à plongeons fermés. Fermeture le mardi en août.

Mermoz : du 30 juin au 29 août, tous les jours 10h30-15h/15h30-20h, sauf mardi 12h-20h. Nocturne jusqu’à 21h les 11, 18 et 25 juillet. En août : ouverture 5 jours par semaine (lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche) selon les horaires définis initialement. Fermeture le mercredi et jeudi en août.

Saint-Exupéry : du 26 juin au 28 juillet, sauf week-end, ouverture en continu de 12h à 19h.

Tronchet : du 26 juin au 1er sauf week-end, 12h-17h en continu. En août : ouverture maintenue selon les jours et horaires prévus initialement.

Vaise : du 3 juillet au 31 juillet, du lundi au vendredi, de 7h à 14h. Ouverture exceptionnelle les 2 et 3 septembre de 7h à 14h. En août : fermeture de l’établissement comme l’année passée pour assurer l’ouverture d’autres sites.

Réservation et paiement conseillés sur https://www.piscines-patinoires.lyon.fr - Vente sur site possible.