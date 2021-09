Julie Nublat-Faure : "Les écologistes aiment le sport professionnel et c'est pour ça qu'on est exigeant"

Lyon a beau rayonner en France avec l'OL, le LOU et bien sûr ses athlètes olympiques et paralympiques, c'est un arbre qui cache un désert en termes d'équipements. La capitale des Gaules compte un équipement pour plus de 1700 habitants, contre une moyenne nationale d'un équipement pour 223 habitants.

Or, les écologistes ont donné la priorité à la rénovation plutôt qu'à la construction de nouveaux gymnases et salles. "On a cinq ans pour améliorer les conditions d'accueil et de pratique des usagers, justifie Julie Nublat-Faure. On a un plan très ambitieux avec 101 millions d'euros débloqués pour des rénovations d'ampleur et quelques constructions significatives.

On part de très loin, les politiques avant nous n'ont pas rénové l'existant. Et quand on rénove, on peut optimiser et mutualiser".

Côté piscines, c'est le même constat. Avec 70 habitants de Lyon par m2 de piscine, contre 38 habitants par m2 de piscine en France.

"Ce n'est pas un retard qui peut être comblé en un mandat", reconnaît l'adjointe aux Sports, qui estime pourtant avoir fait des "propositions concrètes" avec une nouvelle piscine à venir dans le 8e arrondissement et une ouverture hivernale de la piscine Charial.

On se souvient que Grégory Doucet et son adjointe avaient mis les pieds dans le plat l'an dernier en évoquant par exemple le Tour de France ou le travail de Jean-Michel Aulas à l'OL. Julie Nublat-Faure se défend d'être en conflit : "Les écologistes n'ont rien contre le sport professionnel. Ils aiment le sport et c'est pour ça qu'on est exigeant. Quand on travaille avec Jean-Michel Aulas, on a envie d'impulser ce qui nous tient à coeur : un sport sobre, qui puisse durer, qui respecte des normes environnementales".

