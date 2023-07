Philippe Bardet, nouveau président d'Inter Beaujolais

Puisqu'une alternance est instaurée entre le négoce et la viticulture, c'est Philippe Bardet qui succède au vigneron de Beaujeu Daniel Bulliat.

L'Interprofession des vins du Beaujolais a pour missions "la promotion des vins sur les marchés par des actions collectives ; la réalisation de travaux de recherche et d’expérimentation ; la transmission et la transparence des informations économiques ; l’organisation et l’harmonisation des pratiques et des relations professionnelles en usage", précise un communiqué.

Elle regroupe les 12 appellations du Beaujolais, à savoir les 100% rouges : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et Saint-Amour ainsi que les Beaujolais Villages du sud. La production représente 70 millions de bouteilles par an, pour environ 2000 domaines viticoles.

Installé depuis 40 ans à Mâcon, le nouveau président occupait jusqu'alors le poste de vice-président de l'Interprofession. Il dirige également depuis neuf ans la Maison Jean Loron, qui est propriétaire et exploitant de plus de 200 hectares de vignes.

"Je ressens de la part des vignerons du Beaujolais une fierté d'appartenir au vignoble. Je perçois une confiance retrouvée dans leurs vins, une volonté de rebâtir un vignoble moderne et en capacité de relever les défis dictés par le changement climatique et notre responsabilité environnementale", se réjouit le nouveau président, avec une grande idée en tête. "Faire connaître ce que sont les vins du Beaujolais, de nouveaux grands vins de terroir. Voilà un bel objectif pour ma présidence !"