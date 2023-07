Lyon : la SNCF met en vente 300 000 billets à petits prix jusqu’à mardi

Dépêchez-vous si vous souhaitez profiter de billets de train avec des prix encadrés. La SNCF met en vente depuis ce lundi et jusqu’à ce mardi, près de 300 000 billets TGV Inoui et Intercités. Si les prix varient entre 29 et 49 euros, la grande majorité des billets se trouvent entre 29 et 39 euros. Les trajets aux départs et arrivées de la capitale des Gaules sont évidemment concernés. Une seule condition pour pouvoir bénéficier de cette offre promotionnelle : partir entre le 1er et le 31 août. Les aoûtiens qui devaient encore acheter leurs billets seront donc les premiers heureux.

Cette offre ne concerne pas seulement les trajets en lien avec Lyon, mais bien l’ensemble du territoire.

Mais attention tout de même, puisque, comme lors de la majorité de des opérations promotionnelles de la SNCF, ce sont les premiers arrivés qui seront les premiers servis. A noter que la première classe est accessible pour un euro supplémentaire.