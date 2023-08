L’ASVEL recrute un ancien joueur de NBA !

Vétéran de la NBA, Mike Scott est un ailier fort américain de 35 ans et de 2m03 avec plus de 612 matches dans ligue de basket nord-américaine. Il a été drafté (sélectionné) par les Hawks d’Atlanta en 2012 à la 43ème place et est resté en Géorgie jusqu’en 2017. Il signe ensuite dans la capitale américaine chez les Washington Wizards, puis les Los Angeles Clippers et enfin à Philadelphie.

L’ailier fort va donc pouvoir apporter son expérience de la NBA au sein d’un club qui souhaite retrouver son trône de champion de France. D’autant plus que Mike Scott a joué pour le SLUC Nancy la saison dernière où il a fait bonne impression avec près de 16,6 points et 6,6 rebonds par matches à de bons pourcentages (50,9% aux tirs dont 37,1% à trois points).

Pour T.J Parker, entraîneur de l’ASVEL, "Mike a montré ces derniers mois que ses qualités étaient intactes ! Il a retrouvé rapidement son niveau de jeu et sera très complémentaire de nos autres joueurs dans le secteur intérieur. C’est un vrai talent offensif, un shooteur longue distance de qualité qui pourra étirer les défenses et ouvrir de l’espace pour nos postes 5. Il est aussi fort dos au panier, sait s’adapter à l’adversaire, n’est pas égoïste et privilégie toujours l’extra passe. Son expérience est immense, il va beaucoup nous apporter !".