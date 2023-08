Lyon : les Nuits de Fourvière ont accueilli près de 166 000 spectateurs cette année 

Les Nuits de Fourvière 2023 ont débuté le 31 mai et se sont terminées le 28 juillet dernier. Et les chiffres de fréquentation sont tombés : pas moins de 166 000 spectateurs sont venus admirer les différentes activités. Au total, il y a eu près de 133 représentations parmi lesquels 50 de théâtre, 22 de cirque, 12 de danse, 5 spectacle humoristique et 41 concerts, rien que ça.

En comparaison, l’édition 2022 des Nuits de Fourvière avait rassemblé 153 000 spectateurs. Avec 13 000 personnes de plus, ce qui représente une hausse de la fréquentation d’un peu plus de 7%.

Près de 16 "créations et premières françaises" ont pu voir le jour cette année comme "la version Deluxe de Stéréo de Philippe Decouflé, Unstill Life de Benjamin Millepied et Alexandre Tharaud, Lorenzaccio des Comp. Marius et Un cabaret de curiosités de Raphaël Imbert & Co" se targue la Métropole de Lyon dans un tweet. Elle ajoute que des "projets singuliers ont émergé" et prend pour exemple "Bassin sous le Musée des Confluences pour Akutuk, soirée orchestrale et cinématographique Dupontel Symphonik, concert de Thylacine avec l'orchestre du Conservatoire !".

Pour rappel, cette édition était la dernière qui était organisée par Dominique Delorme qui quitte la direction du festival à laquelle il officiait depuis près de 20 ans. Il laisse sa place à Emmanuelle Durand et Vincent Anglade qui s’occuperont de l’édition 2024. A noter que la programmation de cette prochaine édition sera révélée à la mi-mars 2024.