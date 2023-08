Le nouveau ministre de la Santé à Lyon ce jeudi pour évoquer la santé sexuelle

Le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention fera un "point de situation sanitaire global en pleine période estivale" en visio-conférence et ce, depuis l’Agence Régionale de Santé de la région. Après cela, il ira dans le 1er arrondissement de Lyon au Centre de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire "Le Griffon" et enfin à Bron au sein du centre de santé "Le Jardin" à la rencontre de professionnels du secteur.

La prévention et la santé sexuelle seront donc au cœur de sa visite lyonnaise.