Prêtre orthodoxe blessé par balles par un mari cocu à Lyon : un procès aura lieu en septembre

Le procès de cette affaire se tiendra du 20 au 22 septembre prochain devant la cour d’assises du Rhône.

Pour rappel, le 31 octobre 2020, au lendemain de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice qui avait fait 3 morts, un prêtre orthodoxe grec était blessé par balles devant son église du 20 rue Saint-Lazare dans le 7e arrondissement de Lyon. Si certains pensaient à une attaque terroriste, en réalité, un homme avait été cocufié par le prêtre orthodoxe et souhaitait se venger.

Le suspect avait attendu le prêtre devant son église, armé d'un fusil à canon scié et avait tiré deux fois, blessant la victime.

Selon le Progrès, le mari, et principal suspect dans cette affaire, sera jugé pour "violence avec usage ou menace d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente". De son côté, son épouse sera aussi au tribunal et sera jugé pour complicité, puisqu’elle aurait donné des renseignements sur la localisation et l’agenda de la victime.