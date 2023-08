Lyon : violente bagarre près de l'Hôtel de Ville, un homme entre la vie et la mort

Pour une raison encore inconnue, deux hommes se sont battus rue d'Algérie dans le 1er arrondissement de Lyon ce samedi vers 5h.

Selon une information du Progrès, l'un des deux protagonistes a pris le dessus sur l'autre. La victime âgée d'une quarantaine d'années a alors perdu connaissance, grièvement touchée au crâne.

Elle a été hospitalisée dans un état critique et se trouve entre la vie et la mort.

Son agresseur a pris la fuite. On ne sait pas encore s'il a pu être identifié.

Le secteur de l'Hôtel de Ville et de la place des Terreaux est régulièrement le théâtre de rixes et d'agressions plus ou moins sérieuses. Ce nouvel épisode, à quelques pas des fenêtres du maire de Lyon, vient s'ajouter à la pile déjà haute de dossiers sur le bureau des enquêteurs lyonnais.