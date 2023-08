Lyon : deux individus agressent violemment un homme, ils écopent de deux ans de prison

Ce dimanche matin, aux environs de 4h30, un jeune homme, sous l’emprise de l’alcool, a été roué de coups par les deux prévenus qui en ont profité pour lui voler ses affaires. Ils n’y sont pas allés de mainmorte puisqu’au-delà des pieds et des poings, les deux individus ont utilisés des bouteilles en verre pour frapper la victime. Elle aurait perdu connaissance sur le coup et présenterait une plaie de 3 centimètres au crâne ainsi qu’un hématome sous-cutané selon le Progrès. La victime a obtenu deux jours d’ITT.

Les deux individus, Mohamed Kaoui, âgé de 28 ans, et Sofienne Karaoui, âgé de 40 ans, étaient également ivres lors de l’agression et ont été filmés par une caméra de surveillance. Tous deux font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ont été condamnés à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt comme l’avait requis la procureure. Le plus jeune des deux a été reconnu coupable de recel et de vol avec violence.