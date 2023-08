Canicule : jusqu’à 40 degrés la semaine prochaine à Lyon, Elisabeth Borne réunit une cellule interministérielle de crise

Cette semaine, à Lyon, alors que les températures avoisinent déjà les 38 degrés et que le Rhône est en alerte orange canicule, la chaleur est suffocante et les esprits alourdis par des pics qui durent depuis plusieurs mois. Et ce n’est pas encore fini, puisqu’un dôme de chaleur devrait se former sur tout le pays à partir de dimanche et devrait niveler les températures de la semaine prochaine autour des 38 degrés, selon les prévisions de Météo France.

Dans un Tweet, le météorologiste Guillaume Séchet qui avance que "la canicule va s’intensifier" et qu’elle gagnera "une large moitié sud de la France avec un pic d’intensité entre le lundi 21 et le mercredi 23 août."

🥵 Il est désormais acquis que la #canicule va gagner une large moitié sud de la France avec un pic d'intensité entre le lundi 21 et le mercredi 23 août 2023. Les régions du nord (notamment celles bordant la Manche) pourraient échapper aux plus grosses chaleurs. (via @wxcharts) pic.twitter.com/GkgixFZl0T — Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 17, 2023

Dans la journée de mercredi, elles pourraient même atteindre les 40 degrés à Lyon, des chiffres égalant ainsi les pics de 2019 et de 2003. Ce dôme (très fréquent lors d'épisodes caniculaires) devrait s’atténuer en fin de semaine prochaine, où Météo France prévoit à Lyon des orages, qui feraient chuter la température jusqu’à 29 degrés le samedi 26 août prochain.

À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de la Loire et de la Haute-Loire ont d’ailleurs été placés en alerte orange canicule.

Ce jeudi après-midi, la Première ministre Elisabeth Borne réunit une cellule interministérielle de crise, à 17h depuis le ministère de l'Intérieur. Elle sera présidée par le directeur du cabinet de la Première ministre, Jean-Denis Combrexelle.