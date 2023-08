Canicule à Lyon : le gymnase Enghien devient un "site rafraichi"

Difficile de lutter face à ces thermomètres qui s’affolent et à cette chaleur tapante. D’autant plus que le département du Rhône est passé en vigilance rouge canicule et que la quarantaine de degrés est attendue dans les rues lyonnaises. Pour tenter de créer des zones de fraicheur, la Ville de Lyon laisse un accès libre à l’intérieur du gymnase pour les personnes fragiles sur demande de la préfecture du Rhône.

Ce n’est pas la première action de la municipalité depuis le début de la canicule puisque les parcs boisés ont vu leurs horaires s’allonger pour permettre aux visiteurs de profiter un peu plus de l’ombre. Ainsi le parc de la Tête d’Or ferme à 23h30 et les parcs Blandan et Gerland ferment quant à eux à minuit. Quelques mairies, celles des 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements, ont également prévu des sites de rafraichissement pendant les horaires d’ouverture.

Autre problématique de la canicule, celle des personnes âgées. Les services de mairie vont contacter quotidiennement les quelque 500 séniors registrés par la Ville. Et puisqu’il est déconseillé de sortir au soleil pendant l’après-midi, toutes les activités sportives en extérieur devront être soit reportées ou adaptées et les sorties en extérieur annulées.