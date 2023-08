Avec plus de 41 degrés annoncés, le pic de la canicule attendu ce jeudi à Lyon !

C’est une information qui va faire plaisir à de très nombreuses personnes. La canicule touche presque à sa fin. Ce jeudi sera en effet le pic de cet épisode avec des températures encore très élevées.

A Lyon, le mercure devrait grimper jusqu’à 41 degrés avant de laisser la place à une journée de vendredi plus instable avec orages, pluie et baisse du thermomètre. Météo France annonce un maximum de 32 degrés en cette fin de semaine.

Le week-end s’annonce également maussade mais l’air sera beaucoup plus respirable. Comptez jusqu’à 23 degrés samedi comme dimanche au plus fort de la journée. De quoi rafraîchir les habitations et passer de meilleurs nuits…

En attendant, Météo France maintient ce jeudi 17 départements en alerte rouge canicule. Le Rhône en fait toujours partie tout comme la Loire, l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche ou encore la Haute-Loire.