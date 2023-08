Train en panne pendant 4 heures près de Lyon : un ministre bloqué avec les passagers !

Les passagers sont restés bloqués 2h, et ont été autorisés à descendre sur les voies en raison d'une chaleur étouffante dans les wagons, et alors que l'alerte rouge canicule était encore en vigueur dans le département.

Parmi ces naufragés du rail, le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure. Ce dernier a été photographié, en sueur, à la descente du train. Car de nombreux journalistes étaient présents dans le TGV. Tous revenaient d'un déplacement en Haute-Savoie. Roland Lescure avait notamment accompagné Bruno Le Maire dans sa visite d'une entreprise.

Malgré ses contacts, le ministre délégué n'a pas été en mesure d'obtenir plus d'informations sur l'incident. "Les personnels de la SNCF qui étaient dans le train ont essayé de nous informer du mieux possible. C'est vrai qu'on a eu un certain temps avant de savoir ce qui allait se passer, et peut-être aussi un peu de temps avant que ça arrive. Mais j'imagine que c’est la SNCF qui nous le dira quand ils feront le bilan de cet incident", a-t-il confié à BFM TV.

Après deux heures d'attente, le train a été remorqué jusqu'à Mâcon et les passagers ont pu reprendre leur voyage en direction de Paris, où ils sont arrivés avec quatre heures de retard.