Dans le Val de Saône, le Sytral veut faire gagner 5 à 10 minutes de temps de trajet à deux lignes de bus

Le Sytral présidé par l'écologiste Bruno Bernard s'est lancé dans l'identification des lignes pouvant bénéficier d'aménagements et de réadaptations qui leur feront gagner du temps de trajet.

Ce lundi, le président de la Métropole de Lyon inaugurait le premier corridor bus aménagé et mis en service. Il se trouve dans le Val de Saône et dessert plusieurs communes comme Neuville-sur-Saône, Caluire et Lyon avec deux lignes de bus : le 40 et le 70. "Grâce à ces aménagements (couloirs-bus, aménagements de points d'arrêts) et à la mise en place de la priorité aux feux, le temps de parcours entre Neuville-sur-Saône et Part-Dieu devrait diminuer de 5 à 10 minutes en heure de pointe", s'est félicité Bruno Bernard.

Un corridor bus en 4 points essentiels ⤵

1️⃣ Des couloirs réservés

2️⃣ La priorité aux feux

3️⃣ Des aménagements sécurisés aux carrefours et passages piétons

4️⃣ Des arrêts adaptés pic.twitter.com/m7YqBVEUza — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) August 28, 2023

Le corridor du Val de Saône a nécessité 5 millions d'euros et un an de travaux. Reste à connaître le nouveau temps de trajet des automobilistes.

La Métropole de Lyon espère pouvoir prochainement inaugurer un nouveau corridor, en l'occurrence celui entre Corbas et Vénissieux qui doit faire gagner d'ici octobre 4 minutes de temps de trajet au bus 54 qui transporte 3000 voyageurs par jour.

Au total, 15 millions d'euros seront investis pour les 10 corridors identifiés dans l'agglomération.