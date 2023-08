Vaulx-en-Velin : l’incendie qui a fait 10 morts est parti d’un canapé dans le hall squatté

Ce mardi matin, nos confrères du Progrès révèlent quelques éléments concernant le terrible incendie qui s’est déroulé le 16 décembre dernier dans un immeuble du chemin des Barques, à Vaulx-en-Velin dans le quartier du Mas du Taureau, qui avait fait 10 morts.

Selon les enquêteurs, le feu est parti de l’un des canapés qui avait été installé dans le hall de l’immeuble par des squatteurs, au rez-de-chaussée du bâtiment. Les flammes se sont ensuite rapidement propagées aux murs de l’immeuble, piégeant les habitants dont certains avaient perdu la vie dans les parties communes en essayant de fuir. La piste de la défaillance électrique est donc écartée, à ce stade.

On ne sait toujours pas, par contre, s’il s’agit d’un acte volontaire ou involontaire. En tout cas aucune interpellation n’aurait encore été menée dans le cadre de ce dossier. Les policiers doivent composer avec l’absence de caméras de vidéosurveillance et le peu de témoignages d’habitants recueillis. En cause, notamment, l’omerta qui règne dans ce secteur où se tiennent des points de deals.

Les investigations continuent, toujours menées par deux juges d’instruction.