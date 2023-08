Enorme pagaille au sud de Lyon ce mercredi à cause... d'un seul feu tricolore défaillant

Oullins, La Mulatière et le quartier de la Confluence étaient saturés à cause d'un seul feu tricolore défaillant, sous l'autopont du musée des Confluences, en direction du pôle de commerces et de loisirs.

Le temps que la police municipale intervienne et coupe la voie, des kilomètres de bouchons s'étaient formés. Les automobilistes arrivant de Gerland ou du pont de la Mulatière étaient alors obligés de reprendre l'autoroute, sans possibilité d'entrer dans la Confluence.

Ca promet pour la rentrée !