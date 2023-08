Près de Lyon : grève au lycée Descartes, le personnel dénonce "un climat de terreur"

La CGT Educ 69 annonce qu'une grève du personnel aura lieu pour dénoncer "un climat de terreur" au sein de l'établissement.

Dans leur viseur, le proviseur du lycée qui ferait l'objet de plusieurs signalements pour "actes d'intimidations, abus d'autorité hiérarchique, menaces, dénigrement ou violences verbales".

Mais aussi le rectorat de Lyon puisque les personnels présumés victimes avaient fait remonter les informations, tout en réclamant "confidentialité et protection". "Aucune des victimes ni des auteurs de témoignages ne devaient recevoir de réponse de la part de l’administration : ni mail indiquant la réception de leur courrier, ni réassurance, ni adressage vers des services de soutien médical ou psychologique. Malgré les demandes réitérées des victimes, des témoins et des syndicats, aucune garantie de confidentialité n’a jamais été apportée aux auteurs de témoignage pour les protéger de représailles au sein du lycée, qui n’ont pas manqué de pleuvoir, causant de nouveau terreur et arrêts de travail : intimidation, mais aussi abus d’autorité hiérarchique concernant les emplois du temps des personnels, les moyens alloués…", dénonce le syndicat.

D'où la grève pour "sommer l'administration de s'expliquer face à la mise en danger des personnels" et s'étonner du maintien d'Eric Dupraz à son poste de proviseur pour cette nouvelle année scolaire.