Lyon et Villeurbanne : la Métropole annonce le retour des déchèteries mobiles dès ce vendredi 

Dans un communiqué, la Métropole écologiste annonce le début d’une nouvelle saison pour les décheteries mobiles à Lyon et Villeurbanne. Cette fois, les habitants pourront à nouveau se rendre dans dix points de collecte ouverts une fois par mois. Une liste de lieux fixes a été publiée, les collectes se dérouleront le même jour de chaque mois, avec des horaires identiques.

La Métropole assure que ces déchetteries mobiles offrent, "à quelques exceptions près", les mêmes services que les déchèteries classiques. Mais à l’usage, des particuliers ont déploré que les agents n’acceptent pas forcément ce qui est listé dans les choses possible de jeter. Un témoin a par exemple raconté à notre rédaction qu’il voulait jeter tous les cartons de son déménagement, mais que ces derniers ont été refusés. Une situation qui s’est déroulée place Ambroise Courtois il y a quelques mois.

Sont donc normalement acceptés les meubles, petits appareils électroniques, métaux, encombrants, bois, papiers et cartons. À l’inverse, ces déchèteries mobiles ne peuvent accueillir les déchets verts, les gravats et déchets de chantiers, les gros appareils électroménagers et les déchets dangereux. Les déchets doivent ensuite être valorisés et distribués aux associations et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.

La Métropole rappelle aussi que le service offre également la possibilité de déposer des dons, des objets encore en bon état ou réparables, devenus inutiles ou superflus : multimédia, ameublement, vaisselle, livres, jouets ou petits appareils électroniques.

Tous les horaires et les lieux de ces collectes sont à retrouver sur la page internet dédiée. Ce vendredi, les bennes de collectes seront disponibles place Gabriel Rambaud dans le 1er arrondissement, de 14h à 20h.