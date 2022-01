Métropole de Lyon : le non-respect du tri bientôt sanctionné par des amendes

C’est pour "sensibiliser l’ensemble des acteurs à la question de la qualité du tri et plus généralement, à la gestion des déchets", que la Métropole a décidé de lancer cette nouvelle expérimentation en partenariat avec la ville de Villeurbanne.

Une vingtaine d’agents assermentés pourront désormais sanctionner les infractions majeures.

Les contrevenants seront d’abord avertis par courrier ou directement sur le terrain. En cas de récidive, les agents pourront alors dresser un procès-verbal d’un montant de 35 € pour une personne physique et de 175 € pour une personne morale (bailleurs et syndic de copropriétés).

L’expérimentation sera progressivement étendue sur l’ensemble du territoire métropolitain.

"L’expérimentation que nous lançons avec la mairie de Villeurbanne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la population à la question des déchets. Mieux trier ses déchets ménagers, respecter les règles de remplissage des bacs gris et des bacs jaunes et ainsi faciliter le travail des agents de la collecte doit devenir un réflexe pour chacune et chacun", a déclaré Isabelle Petiot, Vice-présidente déléguée à la réduction des déchets.