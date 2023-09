Lyon : les familles SDF du gymnase Bellecombe relogées par la mairie dans un ancien Ehpad

Cet été, une quarantaine de familles à la rue étaient logées dans le gymnase Bellecombe par la mairie écologiste. Mais avec le spectre de la rentrée, il était convenu que l'équipement sportif du 6e arrondissement serait rendu aux habitants, scolaires et associations.

Et alors que la Ville attendait des services de l'Etat que des solutions soient trouvées et proposées, elle estime n'avoir rien vu venir de crédible. Car la préfecture, qui étudie les profils hébergés au cas par cas, avait dégainé notamment une aide au retour avec une somme d'argent et un billet d'avion permettant aux plus démunis de retenter leur chance dans leur pays.

La mairie de Lyon va donc poursuivre la mission qui ne rentre normalement pas dans ses prérogatives.

Ainsi, la plupart des personnes hébergées à Bellecombe vont déménager ces deux prochaines semaines dans les locaux d'un ancien Ehpad situé dans le quartier de la Part-Dieu. Il s'agit essentiellement de femmes seules avec des enfants, originaires pour la plupart d'Afrique.

Avec cet épisode, il est probable que les associations militant pour que les collectivités ouvrent les portes de leur patrimoine immobilier aux personnes à la rue attendront de Grégory Doucet et de ses équipes la même chose pour d'autres familles, notamment à l'arrivée de l'hiver. D'autant que l'édile avait fait la promesse intenable que plus aucun enfant ne dormirait dehors durant son mandat.