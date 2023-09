Bradley Barcola est-il une ”salope” ?

Alors que l'équipe, propriété de fonds de la dictature qatarie, menait 4 à 1 au Groupama Stadium, Bradley Barcola, un jeune joueur de 21 ans et natif de Lyon, a été envoyé sur le terrain à la boucherie.

Cent heures plus tôt, l’homme portait le maillot de l'OL. Il a été accueilli par des huées et des insultes, dont le terme "salope" revenu à plusieurs reprises. Choisir "salope" plutôt que "salaud" semble pourtant teinté de sexisme, une approche rétrograde à notre époque.

Barcola n’est pas n’importe quel ancien Lyonnais

Bradley Barcola n'était pas qu'un joueur ordinaire pour l'Olympique Lyonnais. Il est né dans notre Métropole, est depuis tout petit un fan de l’OL qui l’a formé et qui lui a permis d'exploser. Il était l’un des rares motifs de satisfaction d’une équipe décevante l’année passée, seulement portée par lui, Anthony Lopes et évidemment Alexandre Lacazette. Trois lyonnais d’origine. Et puis Barcola avait proclamé son amour pour le club tout l'été. Pourtant, il a orchestré secrètement son départ vers d'autres horizons. L'OL, sans participation européenne majeure actuellement, ne pouvait rivaliser avec les salaires et les opportunités du PSG. Le joueur avait le droit de changer d’air. Tout comme en politique les électeurs du Grand Lyon ont à de nombreuses fois changé de vote ces dernières décennies.

Cependant, le changement soudain d'allégeance de Barcola, sans l’assumer, tel le Ganelon de la Chanson de Roland a blessé les fans profondément attachés à l'histoire et aux couleurs de leur club.

L'OL : Une Identité en Péril

L'Olympique Lyonnais a toujours été un symbole d'identité locale forte. Alors que d'autres clubs sont sous influence du Qatar, de la Russie ou de fonds luxembourgeois, l'OL reste ancré à ses racines lyonnaises. Les Bad Gones, le célèbre groupe de supporters lyonnais,dont les racines portaient au départ très à droite, portent un message qui devient de plus en plus anticapitaliste, critiquant le "football-business". Ils rappellent que l'OL est d'abord et avant tout un club de foot, non une simple entreprise. Tout comme le capo l’a rappelé aux joueurs après la lourde défaite de dimanche soir.

Hypocrisie ou Stratégie ?

Bradley avait le droit de choisir son avenir. La carrière d’un footballeur est courte. Et jouer une Champion’s League est une opportunité qui ferait rêver plus d’un. Mais c'est la manière dont il l'a fait qui est en question. Son choix de changer d'agent pour Jorge Mendes, étroitement lié au PSG, tout en prétendant vouloir rester à l’OL est pour le moins la posture d’un hypocrite. Et monsieur Mendes aurait pu protéger son client en négociant une clause de non-participation à ce match-là.

Mais faut-il traiter un hypocrite de “salope” ?

Utiliser le terme "salope" pour critiquer Barcola est inapproprié. Dans une ère où l'égalité des sexes est primordiale, de tels termes sexistes, jugeant avec mépris la sexualité féminine alors que les femmes sont absentes de cette histoire d’hommes et de gros sous sont obsolètes. D'autant plus que l'Olympique Lyonnais féminin, représenté par des talents comme Selma Bacha, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, est une référence mondiale. Bien plus que le masculin actuel, dernier de sa division.

Il existe bien d’autres moyens de conspuer les hypocrites et les lâcheurs que de pratiquer l’injure sexiste.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier