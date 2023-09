Près de Lyon : des cigognes de passage dans une commune de l’agglomération lyonnaise 

Ce lundi matin, les Sathonards ont pu admirer de beaux oiseaux. En effet, des cigognes ont fait escale dans la commune située près de Lyon, notamment sur le clocher de l’église et du côté du parc près de la mairie d’après Le Progrès.

Les cigognes sont actuellement en pleine migration de l’Europe du nord en direction de zones plus chaudes comme les pays africains tel que le Sénégal ou plus près, en Espagne. Ces oiseaux peuvent parcourir 100 à 200 kilomètres par jour. Et selon les ornithologues bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux, qui scrutent le ciel pour compter les spécimens, l’espèce protégée se porte très bien.

Dans un communiqué, la LPO de la région indique que plus de 3198 individus ont été comptés ce dimanche 3 septembre depuis le barrage de Charmes-sur-Rhône en Ardèche, un record. Depuis le 5 août, ce sont même 12 500 individus qui ont été vus depuis un autre site de l’Isère."Les bonnes conditions climatiques ainsi qu’un vent favorable à la migration ont favorisé l’observation" détaille l’association.

LPO explique aussi qu’il faut laisser tranquille les cigognes quand elles se sont posées, et ne pas essayer de les approcher. La migration va se poursuivre jusqu’à mi-septembre