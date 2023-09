Lyon : ce qu’il faut savoir sur le Défilé de la Biennale de la Danse 

Comme lors de chaque édition, c’est le Défilé qui lance les trois semaines de festival. Cette année, ce sont près de douze groupes originaires de la Métropole de Lyon et de l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui participeront à cet évènement.

Pour cette édition, en lien avec les JO 2024, ce défilé portera sur "la rencontre et le dialogue complice entre les arts et les sports. Chaque chorégraphe et équipe artistique s’associent à une sportive, un sportif, une équipe, un club, une discipline, ou plusieurs, afin d’inventer un lien poétique et festif entre danse et sport", est-il écrit sur le site internet de la Biennale de la Danse.

Pour la première fois, il y aura un prologue à la parade. Réalisé par le Collectif ES, une compagnie de chorégraphique lyonnaise, ce prologue associera des danseurs professionnels et des jeunes en formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. A la fin du Défilé se tiendra un spectacle de Rachid Ouramdane au "croisement de la danse, de l’acrobatie et des sports extrêmes" place Bellecour.

Départ du Défilé place des Terreaux à 14h30. Les artistes descendront la rue de la République et rejoindront la place Bellecour où se terminera la performance. La Presqu'île sera donc difficile d'accès pour les automobilistes.