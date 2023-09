Encore en plein travaux, la LDLC Arena sera inaugurée le 23 novembre

Les pots de peinture jonchent le sol, les fils électriques sortent des faux plafonds et les camions s'activent à l'extérieur.

A un peu plus de deux mois de son inauguration, la LDLC Arena n'est encore qu'un grand chantier. Mais Xavier Pierrot, le stadium manager d'OL Group, l'a assuré ce mardi matin lors de la visite de la future salle qui accueillera des concerts et des matchs de l'ASVEL : "le plus gros est terminé, les sols les murs, les plafonds. Il reste les aménagements intérieurs et le mobilier à mettre en place. La salle sera livrée le 23 octobre et il nous restera ensuite un mois pour réaliser les tests à blanc de tout le matériel".

Le premier match de l'ASVEL est programmé le 23 novembre, face au Bayern Munich, dans le cadre de l'Euroligue. Onze rencontres européennes auront lieu cette saison dans ce nouvel écrin, qui pourra accueillir 12 000 supporters les soirs de matchs. Jusqu'à 16 000 les soirs de concert.

Car la LDCL Arena est une salle multi-fonctions, comme l'a rappelé Xavier Pierrot. "Le changement de configuration doit être fait en moins de 10h, si on doit enlever des tribunes, remettre les paniers. Il y aura de l'activité non-stop".

Une attention particulière a donc été portée à la question de l'acoustique : "Nous avons installé des pièges à son pour qu'il n'y ait aucune résonnance. Il y a aussi des alvéoles sous les sièges pour absorber le son quand la salle est vide pour que les balances se passent le mieux possible", précise Xavier Pierrot. "La qualité de finition sera au rendez-vous. On doit être au top. Le cube d'écrans installé au plafond sera le plus gros en France en termes de surface", promet le stadium manager, qui a suivi l'avancée des travaux avec Tony Parker.

"J'ai joué dans les plus grandes salles, et je mesure le travail incroyable qui a été fait", a souligné le président de l'ASVEL, qui rêve d'organiser le Final four d'Euroligue. Un match de NBA est également dans les tuyaux. "Les Spurs m'ont donné leur accord de principe. Il faut maintenant convaincre la NBA", a précisé TP.

La LDLC Arena, financée à hauteur de 141 millions d'euros par OL Groupe, accueillera aussi des matchs de l'équipe de France de basket avant les Jeux Olympiques ou encore des rencontres de handball. Concernant la programmation spectacle, plusieurs dates ont déjà été annoncées, notamment Florence Foresti le 28 novembre, mais aussi Lomepal, Shaka Ponk, Sting, Patrick Bruel et Starmania.

Jusqu'à 120 événements pourront être programmés chaque année. Et que ce soit Xavier Pierrot ou Tony Parker, on nous l'a promis tout au long de la visite : le spectacle sera au rendez-vous. "Vous ne viendrez pas seulement voir un match de basket. Il faudra venir tôt pour profiter de toute l'ambiance. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles !".

