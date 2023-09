L’ASVEL Féminin fait sa rentrée : "Tous les voyants sont au vert"

« Quand on a vécu une saison comme la saison dernière, on a envie de revivre toutes ces émotions une nouvelle fois », confie Paoline Salagnac, directrice sportive de l’ASVEL Féminin. Si elle estime "avoir un bon staff piloté par David Gautier pour nous mener vers des succès" et que "tous les voyants sont au vert", la directrice sportive ne veut pas s’emballer : "Il va falloir prendre les matchs un par un et les gagner".

De son côté, la capitaine Alexia Chery est sur la même longueur d’onde : "On fait ce métier pour vivre des grandes émotions comme l’année dernière. On ne peut pas oublier ce qu’on a vécu mais on ne peut pas non plus être dans la suffisance. C’est une nouvelle saison. Il faut retravailler et refaire ses bases". A ce propos, David Gautier assure "ne pas avoir pris de décision" sur son cinq majeur : "Le cinq de départ, c’est un tout. Cela dépend de la forme du moment, des attitudes, la hiérarchie au sein de l’équipe…". Les cartes semblent donc être rebattues pour cette nouvelle saison.

Gagner une deuxième fois d’affilée le titre ? Et pourquoi pas ?

Alors qu’un back-to-back (remporter deux année consécutive le titre de championne de France, ndlr) n’a pas été réalisé depuis les saisons 2012 et 2013 avec Bourges, il y a de ça 10 ans, les Lyonnaises ne se cachent pas de l’avoir en tête : "C’est compliqué de réaliser un back-to-back, c’est un objectif fort, mais je pense que c’est important de se fixer des objectifs élevés", estime Alexia Chery.

"L’Euroligue ? C’est pour cela que l’on vient à l’ASVEL"

"Le retour de l’Euroligue nous tient particulièrement à cœur", indique Paoline Salagnac. Même son de cloche du côté des joueuses, et notamment d’Alexia Chery : "Je suis contente de pouvoir retrouver cette compétition qui est la meilleure au niveau européen. C’est aussi pour cela que l’on vient à l’ASVEL", explique-t-elle tout sourire.

Si les joueuses assurent se sentir "prêtes" pour affronter l’élite européenne, elles préfèrent prendre les matchs "les uns après les autres" et se concentrent sur vendredi et l’affrontement contre Basket Landes et le match des champions.

Si la saison n’a même pas encore commencé, les joueuses de l’ASVEL Féminin souhaitent déjà en mettre plein les yeux à leurs supporters.

T.B.