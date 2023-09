Lyon : l'ancien élu Morad Aggoun condamné à 10 ans de prison pour viol et agressions sexuelles

L'ancien adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin a écopé ce vendredi après-midi de 10 ans de réclusion pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Une condamnation qui correspond aux réquisitions faites par l'avocate générale.

Il était jugé cette semaine par la cour d'assises du Rhône à huis-clos, à la demande de ses trois victimes, des anciennes secrétaires de la mairie vaudaise.

Morad Aggoun, qui a déjà réalisé 4 mois de détention provisoire, reconnaissait en partie les faits, estimant qu'ils étaient consentis.

Reconnu comme étant un homme à femmes, l'adjoint en charge du Personnel municipal et du Logement avait, en 2014 et en 2016, forcé ses victimes à l'embrasser, à subir des attouchements, et pour l'une d'elle, un viol contre un mur de son bureau de la mairie. C'est cette dernière qui a lancé la procédure judiciaire en dénonçant l'élu de Vaulx-en-Velin via une plainte. LyonMag avait révélé l'affaire à l'époque, alors que Morad Aggoun était mis en examen et placé en détention.

Le pouvoir qu'il avait sur ces salariés au poste précaire, compte-tenu de sa délégation au Personnel municipal, était un abus de fonction et donc une circonstance aggravante.