La justice rejette la demande de Morad Aggoun : l’ex-élu accusé de viol bientôt jugé aux assises de Lyon ?

Voilà déjà six ans que LyonMag a révélé l’interpellation de celui qui était alors élu et adjoint à Vaulx-en-Velin et qui était accusé de viol et harcèlement sexuel par une secrétaire de la mairie. Des faits qui remonteraient à début janvier 2016, dans son bureau à l'Hôtel de Ville.

Depuis, celui qui fait l’objet de deux autres accusations d’agressions sexuelles a passé les quatre premiers mois de 2016 incarcéré à la prison de Corbas. Il avait pu ressortir sous contrôle judiciaire, et même retourner temporairement siéger à la Métropole de Lyon malgré la colère de ses collègues élus.

Le militant associatif avait pignon sur rue avant la révélation de ces faits présumés : invité par Edwy Plenel à Mediapart, interviewé par la presse étrangère. A la mairie vaudaise, les femmes le craignaient, tant pour ses accès de colère que pour ses blagues grivoises.

Morad Aggoun tente désormais de faire juger l’affaire par un simple tribunal judiciaire et non la cour d’assises du Rhône. Forcément, les peines encourues ne sont pas les mêmes. Lui jure que les relations étaient consenties, il se définit auprès des enquêteurs comme un "homme à femmes".

Selon le Progrès, la nouvelle tentative, en appel, de son avocate a été récemment retoquée par la chambre de l’instruction de Lyon. Ce qui laisse à penser qu’un procès aux assises pourrait être organisé en 2023. Morad Aggoun a toutefois encore la possibilité de se pourvoir en cassation.

Autant dire que cette affaire embarrassante pour la mairie de Vaulx-en-Velin n’a pas encore rendu son verdict.