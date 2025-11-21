Ancien élu de Vaulx-en-Velin condamné pour viol : Interpol a émis une notice rouge pour le retrouver

Condamné en appel le 5 décembre 2024 à 15 ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, l'ancien adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin avait fuit avant le verdict prononcé à Saint-Etienne.
Les autorités savent qu'il a embarqué dans un bateau à Almeria en Espagne le 4 décembre, pour prendre probablement la direction de l'Algérie, pays dont il est originaire.
Depuis, Morad Aggoun n'a plus donné signe de vie en France.
Une nouvelle étape vient d'être franchie puisque l'ex-élu de 53 ans fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par Interpol.
Une notice rouge d’Interpol est un signalement international émis à la demande d’un pays membre pour localiser et arrêter provisoirement une personne recherchée, en vue de son extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Contrairement à un mandat d’arrêt, il ne s’agit pas d’un ordre exécutoire, mais d’une alerte diffusée auprès des services de police du monde entier, contenant l’identité du suspect, les faits qui lui sont reprochés et les éléments permettant de le repérer. Un outil qui aurait permis aux autorités espagnoles de retenir Morad Aggoun avant qu'il n'embarque vers un pays qui ne coopère pas avec la France.
Pour rappel, Morad Aggoun, décrit comme un homme à femmes, avait, en 2014 et en 2016, forcé ses victimes à l'embrasser, à subir des attouchements, et pour l'une d'elle, un viol contre un mur de son bureau de la mairie. C'est cette dernière qui avait lancé la procédure judiciaire en dénonçant l'élu de Vaulx-en-Velin via une plainte. LyonMag avait révélé l'affaire à l'époque, alors que Morad Aggoun était mis en examen et placé en détention. Le pouvoir qu'il avait sur ces salariés au poste précaire, compte-tenu de sa délégation au Personnel municipal, était un abus de fonction et donc une circonstance aggravante.
