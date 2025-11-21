Judiciaire

Ancien élu de Vaulx-en-Velin condamné pour viol : Interpol a émis une notice rouge pour le retrouver

Ancien élu de Vaulx-en-Velin condamné pour viol : Interpol a émis une notice rouge pour le retrouver
Ancien élu de Vaulx-en-Velin condamné pour viol : Interpol a émis une notice rouge pour le retrouver - DR

Morad Aggoun est aujourd'hui probablement encore en Algérie.

Condamné en appel le 5 décembre 2024 à 15 ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, l'ancien adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin avait fuit avant le verdict prononcé à Saint-Etienne.

Les autorités savent qu'il a embarqué dans un bateau à Almeria en Espagne le 4 décembre, pour prendre probablement la direction de l'Algérie, pays dont il est originaire.

Depuis, Morad Aggoun n'a plus donné signe de vie en France.

Une nouvelle étape vient d'être franchie puisque l'ex-élu de 53 ans fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par Interpol.

Une notice rouge d’Interpol est un signalement international émis à la demande d’un pays membre pour localiser et arrêter provisoirement une personne recherchée, en vue de son extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Contrairement à un mandat d’arrêt, il ne s’agit pas d’un ordre exécutoire, mais d’une alerte diffusée auprès des services de police du monde entier, contenant l’identité du suspect, les faits qui lui sont reprochés et les éléments permettant de le repérer. Un outil qui aurait permis aux autorités espagnoles de retenir Morad Aggoun avant qu'il n'embarque vers un pays qui ne coopère pas avec la France.

Pour rappel, Morad Aggoun, décrit comme un homme à femmes, avait, en 2014 et en 2016, forcé ses victimes à l'embrasser, à subir des attouchements, et pour l'une d'elle, un viol contre un mur de son bureau de la mairie. C'est cette dernière qui avait lancé la procédure judiciaire en dénonçant l'élu de Vaulx-en-Velin via une plainte. LyonMag avait révélé l'affaire à l'époque, alors que Morad Aggoun était mis en examen et placé en détention. Le pouvoir qu'il avait sur ces salariés au poste précaire, compte-tenu de sa délégation au Personnel municipal, était un abus de fonction et donc une circonstance aggravante.

Tags :

Morad Aggoun

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Monpays le 21/11/2025 à 15:23
0057-109403 a écrit le 21/11/2025 à 13h26

c'est un élu il est donc.... suspens... attention Français.
Oui mais il vient d'Algérie. ce qui veut dire que si tu viens de Nice, de Savoie, ses ancêtres étaient Français avant les tiens.

alors ton pays ou le sien?,

La culture ne s'achète pas avec la carte d'identité , elle fait partie de ton identité propre ou acquise par la volonté d'assimilation, par l"acceptation des moeurs des règles et des principes de vie, par exemple la Charia n'est pas un tribunal français, le tribalisme non plus !

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 21/11/2025 à 15:21

Une notice rouge comme celle d'hier avec le beaujol,là il s'agit du beau morad,qui j'espère va boire le calice jusqu'à la lie pour ses supplices infligés à ses victimes.

Signaler Répondre
avatar
CSC le 21/11/2025 à 13:53
Ex Précisions a écrit le 21/11/2025 à 13h04

Toujours les mêmes...

vous parlez de qui?
des hommes de pouvoir?
parce que je ne suis pas sur que abad, darmanin, tron, ppda, morandini, depardieu, soit elu de vaulx.

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 21/11/2025 à 13:26
Monpays a écrit le 21/11/2025 à 13h00

Mon pays dans lequel tu sembles résider, n'a d’intérêt pour certains algériens que pour les moyens qu'il leur donne et pour d'autre en leur laissant exprimer leur esprit fourbe . Il faudra bieb un jour faire le tri .

c'est un élu il est donc.... suspens... attention Français.
Oui mais il vient d'Algérie. ce qui veut dire que si tu viens de Nice, de Savoie, ses ancêtres étaient Français avant les tiens.

alors ton pays ou le sien?,

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/11/2025 à 13:04

Toujours les mêmes...

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 21/11/2025 à 13:00
Tula a écrit le 21/11/2025 à 12h07

Tu l’as acheté combien ton pays?

Mon pays dans lequel tu sembles résider, n'a d’intérêt pour certains algériens que pour les moyens qu'il leur donne et pour d'autre en leur laissant exprimer leur esprit fourbe . Il faudra bieb un jour faire le tri .

Signaler Répondre
avatar
Amen le 21/11/2025 à 12:48

C'est bien , pourquoi continuez vous d'élire ce genre de personnage ?
Ils n'ont que faire des problèmes de la société française , et encore moins de la France qu'ils détestent.
Ils ne se font élire que pour s'occuper au mieux de leurs congénères et profiter de leur statut pour agir par exemple comme dans cette affaire
En tant qu'élus , ils se donnent de l'importance, se sentent supérieurs et croient qu'ils ont tous les droits.

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 21/11/2025 à 12:32

C'est fou comme l'Etat Français dans toute sa splendeur adore laissé les violeurs en liberté et ne pas mettre en prison les criminels...Bah il pourra recommencer librement et à jamais inquiété. L'Algérie ne le remettra jamais à la France. Merci Pour Tout Le Poisson.

Signaler Répondre
avatar
Tula le 21/11/2025 à 12:07
Monpays a écrit le 21/11/2025 à 12h00

Il n'y rien a faire les 3 V sont bien des pépinières ou abris de racailles ! dont les origines sont aujourd'hui trop bien connues .

Tu l’as acheté combien ton pays?

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 21/11/2025 à 12:00

Il n'y rien a faire les 3 V sont bien des pépinières ou abris de racailles ! dont les origines sont aujourd'hui trop bien connues .

Signaler Répondre
avatar
On parie ? le 21/11/2025 à 11:31

LFI 69 va venir parler de "racisme" parce que le mot "Algérie" a été écrit.

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 21/11/2025 à 11:12

Et c'est pour des questions sur le sujet à Hélène Geoffroy que l'élu Richard Marion a été exclu de son parti pour rejoindre REV. Le parti du bien être animal.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.