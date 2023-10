L’ASVEL tient son nouvel entraîneur !

Le club de Villeurbanne tient son nouveau "head-coach" ! Après avoir essuyé le refus de Gordon Herbert, le sélectionneur canadien de l’Allemagne bloqué par sa fédération, l’ASVEL vient d’officialiser ce mercredi matin l’arrivée de l’italien Gianmarco Pozzecco en tant que nouvel entraîneur de l’équipe première. Il est aux commandes de l’équipe d’Italie de basket depuis plus d’un an, avec qui il a connu l’Euro 2022 et plus récemment le Mondial 2023, où il a atteint par deux fois les quarts de finale.

Le dirigeant de 51 ans succède à TJ Parker, le frère cadet de Tony, débarqué du club vendredi dernier.

Celui que l’on surnomme "Le Poz" devrait diriger son premier match avec l’ASVEL dès ce vendredi et la réception du Virtus Bologne, pour le compte de la 5e journée d’Euroligue, dans laquelle les coéquipiers de Nando De Colo sont toujours derniers avec zéro match remporté. Gianmarco Pozzecco n’arrive pas seul dans le Rhône, puisqu’il emmène avec lui son assistant en sélection Edoardo Casalone.

Tony Parker se dit "très heureux d’accueillir Gianmarco ! Il va donner un nouvel élan à notre saison en apportant son énorme énergie et son expérience du haut niveau", réagit le président de l’ASVEL.

Après un passage notable à Sassari (une C4 et une FIBA Europe Cup remportée) et 84 sélections avec les Gli Azzuri en tant que joueur, Gianmarco Pozzecco s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur à partir de 2012. L’ancien meneur a coaché du côté de Zagreb, Bologne ou encore Milan en tant qu’adjoint, avant de prendre les rênes de la sélection nationale transalpine. Un poste qu’il continuera d’occuper en parallèle de sa nouvelle mission avec l’ASVEL.