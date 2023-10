La plus vieille photo de Lyon aux enchères : découvrez son estimation

Une photo, présentée comme la plus vieille de Lyon, sera mise aux enchères le 8 novembre prochain par la maison Oger-Blanchet.

Ce daguerréotype, datant de la moitié du XIXe siècle, a été pris par l'ingénieur et opticien lyonnais Richard Felix, à une date indécise puisque Oger-Blanchet évoque 1840-1841 alors que la note manuscrite au dos du cliché annonce "vers 1845".

Sur la photo soigneusement conservée par les descendants de Richard Felix, on voit le pont du Change, au-dessus de la Saône, approximativement entre le pont de la Feuillée et le pont Maréchal-Juin. L'ouvrage, qui fut le premier pont de Lyon, a été délaissé en 1842 avant d'être démoli en 1974 .Il comportait sept arches dont l'arche merveilleuse (à droite sur la plaque) surmontée de maisons hautes de parfois 3 ou 4 étages habitées par des orfèvres. On voit également sur la photo à droite un café-restaurant, le Neptune.

L'oeuvre pourrait partir pour 8000 à 12 000 euros, c'est en tout cas l'estimation de la maison parisienne qui organise la vente.