Un accident de la route fait un mort et quatre blessés au sud de Lyon

Deux voitures se sont percutées sur la commune iséroise, à la frontière avec le Rhône.

Selon le Dauphiné Libéré, un conducteur de 23 ans est décédé sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Quatre autres personnes ont été blessées. Il s'agit de deux femmes âgées de 17 et 18 ans qui se trouvait dans le véhicule conduit par la victime, et de deux hommes de 17 et 27 ans. Tous ont été hospitalisés dans un état peu préoccupant.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.