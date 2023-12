Lyon : le tunnel de la rue Terme rouvre avec une barrière de sécurité

Il a rouvert ce lundi à Lyon, mais dans une configuration nouvelle.

La Métropole de Lyon indique avoir renforcé les dispositifs d'alerte et d'information pour rappeler qu'il est interdit d'emprunter l'ouvrage des Pentes de la Croix-Rousse dans le sens de la descente, notamment pour les piétons et les cyclistes qui se mettent logiquement en danger en croisant les voitures qui montent.

Par ailleurs, une barrière a été installée en bas du tunnel, couplée à un système de détection qui était déjà en place.

Concrètement, si un cycliste s'engage dans le tunnel de la rue Terme dans le sens de la descente, la barrière s'abaissera. Cela aura pour conséquences d'empêcher temporairement les voitures de s'engager et ainsi de potentiellement provoquer un accident, mais aussi de bloquer le cycliste et de le forcer à rebrousser chemin et remonter la pente pour lui faire comprendre qu'il devra trouver d'autres itinéraires à l'avenir.