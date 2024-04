Bientôt la fin des nids-de poule ? La rue Terme fermée à Lyon pour cause de travaux

Jusqu'au 19 avril, la rue du 1er arrondissement de Lyon sera fermée aux bus, automobilistes et même aux cyclistes. Les accès piétons et aux commerces sont eux maintenus.

La Métropole de Lyon compte profiter des vacances scolaires pour réaliser des travaux de réfection de chaussée sur l'axe entre la place de la Paix et l'entrée du tunnel éponyme.

"Il s’agit d’une opération de restructuration de la rue Terme dont la dégradation de la structure commençait à rendre la chaussée inconfortable, voire dangereuse sur certains secteurs à cause déformations et de la formation de nids-de-poule. Ces travaux de réfection de la chaussée vont permettre de prolonger la durée de vie de la chaussée, d’améliorer la sécurité et le confort des usagers tout en garantissant une structure pérenne et résistante au trafic routier", précise la collectivité dans un communiqué de presse.

Les accès et les sorties du plateau de la Croix-Rousse seront déviés vers la montée de la Butte, la montée des Esses, la montée de la Boucle ou la rue Eugène Pons. Les lignes de bus concernées seront également déviées, les informations seront à retrouver sur le site des TCL.