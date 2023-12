Lyon : une manifestation contre la loi Immigration de Gérald Darmanin ce lundi

Ce lundi, une manifestation est prévue à 18h30 au départ de la Place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.

A l'appel du collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon 69 qui regroupe notamment Alternatiba, la Ligue des droits de l'Homme, EELV 69 ou encore Lutte ouvrière et le Collectif 69 Palestine, les participants au mouvement défileront pour le retrait total du projet de loi du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Cette loi est une attaque en règle contre les droits et les libertés des personnes exilées, car, pour le gouvernement, elles sont la source de tous les problèmes. Nous le répétons avec les Collectifs de Sans-Papiers. Ce sont les politiques racistes et anti-migratoires qui nous mettent en danger. Pas l’immigration", annonce le collectif lyonnais.

Tous-tes à Bellecour demain contre la loi Darmanin c'est très important !!! https://t.co/Th7FPAWfmS pic.twitter.com/H3WXHdryFE — FLED (@Eco_Decoloniale) December 17, 2023

Outre l'abandon du projet de loi "xénophobe et répressif", les manifestants réclameront "une régularisation large, durable et immédiate pour tous", la fermeture des centres de rétention administrative ou encore "le respect de la présomption de minorité et la mise à l'abri des personnes mineures, isolées ou non".