Métropole de Lyon : les concerts à ne pas rater en 2024

Après avoir passé au peigne fin l’agenda de la LDLC Arena, il n’y a pas de doute : la nouvelle salle implantée à Décines frappe fort pour sa mise en route, en programmant des gros noms issus de la scène internationale, à commencer par les Jonas Brothers. Les frères prodiges façonnés par Disney Channel ont bien grandi et viendront nous présenter leur dernier album le 27 mai.

Une autre superstar mondiale sera sur scène pour une double date les 2 et 3 juin : Taylor Swift.

On pourra aussi compter sur le mythique groupe de rock Green Day qui viendra enflammer la salle omnisports le 5 juin. Les férus de chanson française ne seront pas en reste, avec Etienne Daho et Patrick Bruel, respectivement les 14 mai et 6 juin.

Un vent de musique rap va souffler sur le Transbordeur avec le rappeur belge Roméo Elvis le 7 mars, et l’un des piliers de la musique urbaine, MC Solaar, le 15 mars.

D’autres rappeurs passeront par Villeurbanne, comme Swing le samedi 3 février, ou encore Luther le 4 avril.

Deux autres dates ont retenu notre attention, à savoir les géants du shoegaze Slowdive le 4 février, et dans un tout autre registre le jeune prodige de la pop française Lewis Ofman, le 23 février.

Cap à présent sur la Halle Tony Garnier avec l’Academy Tour 2024, le 15 mars, où les candidats reprendront les plus grands titres interprétés tout au long de cette saison. L’autre temps fort de cette année sera le 27 mars, avec la venue du britannique James Blunt. Patrick Fiori se produira également à la Halle le 13 avril.

Le Radiant mise sur la chanson française avec la venue de Benjamin Biolay le 10 février, suivi des Marseillais d’IAM le 9 mars et la chanteuse Zazie le 20 avril.

À ne pas manquer également le concert de la jeune artiste Kalika au Marché Gare le 9 février, qui avait retourné le chapiteau du festival Woodstower cet été.

Enfin, le chanteur Lescop sera sur la scène de la Rayonne, du côté de Villeurbanne, le 9 mars.