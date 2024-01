Affaire Geneviève Legay : prison avec sursis requise contre le commissaire à Lyon

Le procureur de la République a demandé une peine de six mois de prison avec sursis à l'encontre de Rabah Souchi, le commissaire-divisionnaire accusé d'avoir autorisé une charge des forces de l'ordre lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Nice le 23 mars 2019. Lors de cette dernière, jugée illégitime par les enquêteurs et "ni nécessaire et ni proportionnelle" selon le parquet, Geneviève Legay, une manifestante septuagénaire, avait lourdement chuté au sol.

Devenue un symbole des violences policières, elle avait fait le déplacement jusqu'à Lyon pour réclamer la condamnation du commissaire poursuivi pour complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Durant l'audience démarrée jeudi, Rabah Souchi et son avocat ont tenté de rejeter la faute sur un certain Major V., qui apparaît sur les vidéos adopter un comportement agressif et partir bousculer Geneviève Legay sans raison. Une manoeuvre qui n'a pas trouvé écho, d'autant que le reste des forces de l'ordre présentes le 23 mars 2019 ont accablé leur supérieur et son ordre.

Le jugement va être mis en délibéré. Si Rabah Souchi venait à être condamné, cela constituerait une première, et probablement une jurisprudence, dans le cadre des responsabilités imputées en cas de dérapages des forces de l'ordre.