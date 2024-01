Procès de l'affaire Geneviève Legay ce jeudi à Lyon : "Pas de justice, pas de paix !"

Le 23 mars 2019, Geneviève Legay manifestait à Nice et était victime d'une charge violente de la part des forces de l'ordre. Le procès du commissaire divisionnaire responsable des opérations s'ouvre ce jeudi à Lyon.

Rabah Souchi se retrouve ce jeudi de l'autre côté de la barrière. Le tribunal judiciaire de Lyon va se pencher sur le cas de ce commissaire-divisionnaire à qui il est reproché des faits de complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Son tort ? Avoir autorisé une charge illégale et non nécessaire pour faire disperser une foule non hostile ce jour de mars 2019 sur la place Garibaldi. Les juges d'instruction écrivaient même au sujet de cette dernière était "calme et composée de manifestants pour certains âgés, de journalistes et de simples badauds".

Geneviève Legay, militante d'Attac, avait alors été projetée au sol. Elle garde aujourd'hui les séquelles des multiples fractures et lésions dont elle avait souffert.

Pour les militants opposés aux violences policières, cette affaire est une triple victoire. D'abord parce que le dépaysement a été obtenu, mais aussi parce que c'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'un donneur d'ordre devra rendre des comptes devant la justice.

Et enfin parce que la version initiale du procureur de la République de Nice qui consistait à dire qu'aucun contact physique n'avait eu lieu lors de la charge avait été démentie par la vidéosurveillance et le témoignage des policiers concernés. Un rétropédalage qui met aussi à mal la première sortie d'Emmanuel Macron à ce sujet, qui s'en prenait avant tout à Geneviève Legay pour sa présence dans le cortège : "Quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci".

Pour l'occasion, Lyon va devenir le lieu de rassemblement ce jeudi de toutes les associations et figures de ce combat. La Bourse du Travail sera ouverte de 9h30 à 19h30 pour accueillir des prises de parole et des tables rondes. Philippe Poutou (NPA), Mathilde Panot (LFI) ou encore la vice-présidente de la Métropole de Lyon Laurence Boffet (Ensemble!) seront présents.

Geneviève Legay a de son côté annoncé la couleur, alors qu'elle devrait se rendre à l'audience dans l'après-midi : "L’abolition de la peine de mort en 1981 a été une magnifique avancée progressiste et éthique pour notre société. Depuis presque 20 ans, les violences policières, non reconnues par les divers gouvernements, ont remis en place la peine de mort, sans droit à un jugement préalable pour les personnes tuées. Avec le procès "Affaire Legay" la justice doit être rendue pour tous les meurtres d’État ainsi que pour les blessés. Pas de justice, pas de paix !"