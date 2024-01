Annulation de la traversée de Lyon à la nage prévue ce dimanche matin

Cette année, la traditionnelle traversée de Lyon à la nage, qui devait fêter sa 43e édition, n'aura pas lieu.

En cause, le débit trop élevé du Rhône, qui nuirait au bon déroulement de l'épreuve : "C’est une grande déception pour tous les participants, nageurs et bénévoles, après plusieurs mois de préparation", annonce le collectif Thalassa Lyon via son site internet, "mais la sécurité des nageurs doit rester une priorité."

L'épreuve devait se tenir à 10 heures ce dimanche 21 janvier au matin, accueillant 400 participants (selon Le Progrès) pour traverser la ville à la nage depuis le pont Raymond-Poincaré, sur les berges de la Cité internationale, jusqu'au pont Raymond Barre, sur une distance de 8 kilomètres.

L'évènement s'était également associé avec l'association Solidairement Votre, afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein.