Le chef triplement étoilé Mauro Colagreco s’installe à Lyon avec une pizzeria "éclectique, locale et engagée"

Ce mardi 23 janvier, une nouvelle pizzeria vient se rajouter à la carte gastronomique lyonnaise. Mais pas n’importe laquelle : celle-ci a été créée par Mauro Colagreco, chef triplement étoilé du « Meilleur restaurant du monde 2019 », l’ultra-réputé Mirazur à Menton.

Si le chef argentin repousse les limites de la gastronomie dans son écrin de la Côte d’Azur, il propose ici un concept beaucoup plus terre-à-terre : « une adresse généreuse, conviviale et haute en couleur ». En somme, une bonne pizza à la napolitaine, « que l’on mange à pleines mains » et surtout qui mettra « son terroir à l’honneur ».

Ainsi, après Menton et Strasbourg, c’est au tour de la capitale des Gaules d’être honorée par son éminence de la gastronomie ensoleillée. Mais quel est le nom de ce nouvel établissement au concept aussi attirant qu’alléchant nous direz-vous ? Où pourrez-vous le trouver ?

Et bien c’est au cœur du 6eme arrondissement que la Pecoranegra (tout-attaché-s’il-vous-plaît) a décidé de se nicher, au 89 rue Bossuet plus exactement. Le chef compte y poursuivre sa quête de la « gastronomie circulaire », c’est-à-dire une cuisine qui demande de « consommer ultra-frais, local, de saison, issu de la cueillette biologique voire biodynamique ». Pas de panique, ce n’est pas pour autant qu’il y aura du quinoa et du boulgour à la carte.

Mais surtout, surtout, plus de plastique : dans les cuisines du Mirazur, il a totalement disparu, et dans les pizzerias Pecoranegra de Menton et Strasbourg 95% de la matière a été éradiquée.

Verboten le plastique, donc, et willkommen au bio et durable : au « mouton noir » (la traduction littérale de Pecoranegra pour les bilingues), vous retrouverez entre autres des fruits et légumes cultivés à moins de 15 kilomètres du restaurant, et les fromages de la Mère Richard.

Si on a un conseil à vous donner, c’est de réserver : la nouvelle adresse est déjà pleine jusqu’en février !