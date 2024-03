Lyon : ce nouveau restaurant va proposer des pizzas géantes

Dès le 1er avril, le restaurant Slice, "part" en français, fait son entrée dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un pizza shop dans les règles de l’art : là-bas, il n’est pas question de plat à l’italienne mais bien de pizza ou part XXL de 50 cm ou 25 cm, typique de la street food américaine.

Situé au 21 Grande rue de la Guillotière, ce nouveau concept prend le relais de la pizzeria Max Call.

L’un des pizzaiolos de cette dernière fait d’ailleurs partie du nouveau projet : diplômé de l’école française de pizzaiolo et de la New York Pizza School en 2023, Bérenger Bouat animera les lieux aux côtés de Charlotte Cauwet et Johan Terrail, commerçante et restaurateur aguerris.

Au menu sans surprise, des pizzas, avec 5 recettes aux noms décalés : la Tchize, la Mémé Ronie, la Champ’Onion … Et pour faire un clin d’œil à Lyon, une pizza signature à la cervelle de canuts maison.

Des pizzas mais pas que : l’établissement se spécialise aussi dans le "craft beer" et proposera donc une sélection de bières artisanales.

Côté décoration, Slice plonge au fin fond de l’Amérique décalée des années 80 "avec des centaines de boules à facettes au plafond, un sol mouvant et psychédélique dans les toilettes, un comptoir holographique délirant, des girafes de cacahuètes, et une pizza géante en résine servant de tireuse à bières", annonce l’enseigne dans un communiqué.

Le tout au rythme des classiques mêlant tous les styles populaires de ces années : Alice Cooper, Run DMC, David Bowie, Cindy Lauper…

Le pizza shop pourra accueillir 110 couverts au total, 30 en intérieur et 80 en terrasse. Une ouverture 7 jours sur 7, de 11h à 23h sur place et de 11h à 2h du matin en livraison et à emporter.

Autant dire que tout le monde devra mettre la main à la pâte.

I. K.