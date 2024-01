Le futur parc-relais à Saint-Germain-au-mont-d'Or vivement critiqué par l'opposition

Porte d'entrée de Lyon, avec sa gare TER, la commune dirigée par la maire écologiste Béatrice Delorme avait besoin d'améliorer son intermodalité et son parking transitoire mal adapté.

Sauf que le projet proposé par les Verts, différent de celui qui était déjà dans les cartons de l'ancienne majorité, n'a pas franchement plu à l'opposition.

Disposant de 420 places réparties sur quatre niveaux, ce nouveau P+R sera ouvert uniquement aux usagers du TER, avec des places réservées pour ceux qui viennent de loin et les covoitureurs.

Pour améliorer l'actuel parking temporaire, la Métropole de Lyon devra débourser 12,84 millions d'euros.

Mais alors pourquoi les opposants sont-ils montés au créneau ? Tout simplement parce qu'ils jugent le projet trop peu ambitieux.

A commencer par Michèle Vullien, qui prenait la parole au nom des groupes Inventer la Métropole de demain et La Métro Positive qui ont voté contre. Si elle a pensé que ce dossier serait le "symbole d'un changement de doctrine en matière de parc-relais, (sa) joie s'est vite transformée en colère".

L'ancienne sénatrice centriste a rappelé que "la gare actuelle est un véritable hub intermodal" permettant d'aller au-delà des frontières de la région et qu'elle méritait mieux que 420 places. A titre de comparaison, le parc-relais de la station de métro B de Saint-Genis-Laval fait 877 places. "Quel manque de vision que ce sous-dimensionnement ! Bien sûr que c'est moins cher car c'est sous-dimensionné ! (...) Faites redescendre sur Terre vos jeunes bobos aux mollets galbés qui semblent ignorer la vraie vie et les contraintes des habitants de la 2e couronne et au-delà", attaquait encore Michèle Vullien.

Catherine Panassier appelait elle à "la construction de grands parkings-relais à l'entrée des lignes fortes".

David Kimelfeld tentait de détendre l'atmosphère en résumant la situation : "Dans le projet définitif, il n'y a pas une place de plus que dans le projet temporaire".

Et Bruno Bernard de se défendre en rejettant la faute sur la droite, indiquant que le train est une compétence régionale. "J'aimerais, mais je n'y crois peu, que la Région participe", concluait le président de la Métropole avant que le dossier ne soit adopté.