Près de Lyon : les écologistes étudient la possibilité de fermer des parcs-relais pour récupérer le foncier

Actuelle porte d’entrée vers Lyon grâce à son métro de la ligne B et sa gare ferroviaire, ses parcs-relais sont très rapidement et systématiquement pleins. Pourtant, les élus écologistes de la Métropole de Lyon se demandent s’il ne faudrait pas les fermer dans un futur proche.

Dans une interview donnée au Progrès, le vice-président chargé des Transports, Jean-Charles Kohlhaas dévoile un sondage à l’origine inconnue : 71% des personnes utilisant les parcs relais d’Oullins "pourraient venir autrement" qu’en voiture. Il estime également que "la grosse majorité" des utilisateurs sont des habitants de Saint-Genis-Laval. Or, ces derniers auront leur propre station de métro (et un parc-relais tout neuf) dans un peu plus d’un an.

"La liberté individuelle se heurte à la liberté des autres. Le parc relais devrait être utilisé par ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Je pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou malades qui se déplacent difficilement à pied. Ceux encore qui n’ont pas de ligne de bus à proximité", indique Jean-Charles Kohlhaas à nos confrères, avant d’embrayer sur une autre raison, moins idéologique et plus pragmatique, de fermer les parcs-relais.

Selon l’ancien candidat aux municipales oullinoises, ils représentent "du foncier qui pourrait être utilisé à d’autres activités".

Sans en dire davantage sur ces possibles "autres activités", on peut facilement imaginer qu'elles s'ajouteraient au grand projet de reconversion de la Saulaie voisine.

"Rien n'est tranché, on se pose des questions", rappelle toutefois Jean-Charles Kohlhaas.