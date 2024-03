L’opposition dénonce la gestion des parcs-relais de la Métropole de Lyon

Rédigé par Louis Pelaez et les élus du groupe “Inventer la Métropole de Demain“, le courrier vise à faire réagir sur la mauvaise gestion de la Métropole concernant les parcs-relais. En effet, depuis 2020 les Verts multiplient la fermeture de ces derniers. Celui de la Saulaie, à Oullins, a fermé l’an dernier, privant les usagers de 306 places de parking. Et d’ici 2026, le projet est de supprimer 421 places réservées aux abonnés TCL, dans le parc-relais du nord de la Saulaie. Au total, l’ensemble du parc-relais d’Oullins va disparaitre ainsi que 727 places de stationnement.

Une alternative insuffisante

Pour pallier ces manquements, le parc-relais de St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud a été inauguré en 2023. Pourtant il ne semble absolument pas être à la hauteur. Sur ses sept niveaux, seulement deux sont accessibles au public, quand trois autres sont réservés aux habitants de plus de deux kilomètres. Pour le restant des places, elles sont divisées entre celles destinées aux véhicules électriques et aux personnes à mobilité réduite. Ce qui engendre un parking surchargé, tous les jours, “mal exploité pour les espaces de covoiturage et de véhicules électriques, ainsi que pour les 490 places de vélos, rien que ça ! “.

Ainsi les usagers restent coincés des heures dans la file d’attente pour daigner trouver une place, ils perdent patience et se rendent jusqu’à Lyon en voiture. “Assurément une excellente nouvelle pour la dépollution atmosphérique voulue par la ZFE ! “, ajoute ironiquement Louis Pelaez.

“La majorité écologiste a déclaré la guerre à plus de 60 000 habitants“

Le groupe “Inventer la Métropole de Demain“ affirme que le cas problématique de ce parc-relais est “symptomatique de l’inaction globale des Verts pour développer et offrir une vraie solution de report modal aux habitants“. Il dénonce aussi que “la majorité écologiste a déclaré la guerre à plus de 60 000 habitants“, faisant allusion à tout ceux qui résident à l’extérieur de Lyon et qui doivent s’y rendre chaque jour. Que ce soit à l’est, à l’ouest, au nord ou au sud de la ville, tous les parcs-relais saturent et ne suffisent pas. Le courrier se conclut par : “Il est grand temps que nous nous engagions à favoriser une mobilité interconnectée et respectueuse de l’environnement“.

E.M.